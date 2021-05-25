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Girne’de Temizlik ve Yol Çizgilerinin Yenilenmesi Çalışmaları Başlatıldı

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Girne Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çizgileri yenileme çalışmaları Karaoğlanoğlu Caddesi, Salih Miroğlu Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Ziya Rızkı caddeleri başta olmak üzere Girne genelinde gerçekleştiriliyor.
Girne’de Temizlik ve Yol Çizgilerinin Yenilenmesi Çalışmaları Başlatıldı

Girne Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çizgileri yenileme çalışmaları Karaoğlanoğlu Caddesi, Salih Miroğlu Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Ziya Rızkı caddeleri başta olmak üzere Girne genelinde gerçekleştiriliyor.

 

Girne Belediyesi temizlik ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Ozanköy mezarlığı ve Zeytinlik mezarlığında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı zamanda Girne Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yağmur suyu ızgaralıklarının da temizliği devam ediyor.

 

Güngördü: Çalışmalar hızla, artarak devam ediyor.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye sınırları içinde bulunan tüm bölgelerde temizlik ve yol çizgileri yenileme çalışmalarının bir program dahilinde devam ettiğini belirtti. Özellikle yol çizgilerinin yaya ve trafik güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çeken Güngördü, temizlik çalışmalarının Girne genelinde hızla devam ettiğini ifade etti.

 

Güngördü, tüm Dünya’yı etkisi altına alan pandeminin halen devam ettiğine işaret ederek, vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamalarını maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

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