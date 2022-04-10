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Girne'de Trafik Denetimi... 27 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Trafik Denetimi... 27 Araç Trafikten Men Edildi

Girne'de, dün, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 511 araç sürücüsü kontrol edildi; 27 araç sürücüsü trafikten menedilirken, suç işlediği tespit edilen 92 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 kişi araç camında görüşü engelleyici cam filmi bulundurmak, 6 kişi alkol, 5 kişi motosiklette koruyucu başlık takmamak, 2 kişi yetersiz ışık bulundurmak ve 1 kişi sigortasız araç kullanmak suçundan trafikten men edildi.

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