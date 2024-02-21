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Girne'de Trafik Denetiminde Kovalamaca: Sürücü Görevli Polise Çarptı

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Girne'de Trafik Kontrolünde Skandal Olay! Polis Memuruna Çarpıp Kaçan Sürücü Tutuklandı
Girne'de Trafik Denetiminde Kovalamaca: Sürücü Görevli Polise Çarptı

Girne'de Trafik Denetimi Sırasında Skandal Olay: Polis Memuru Yaralandı, Sürücü Tutuklandı

Girne şehrinde, 20 Şubat 2024 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Tuğcu Sokak üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri büyük bir olayla karşılaştı. Kontrol maksadıyla durdurulmak istenen ZUC 920 plakalı aracın sürücüsü Z.Z.(E-21), polis kontrolünden kaçmak için aracını kasten sürerek görevli polise çarptı ve onun yol içerisine düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Yetkililer, olayın ardından sürücünün Girne'de tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz araç kullandığının tespit edildiğini bildirdi. Yaralanan polis memuru ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma devam etmekte olup, olayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmamıştır.

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