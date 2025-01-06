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Girne’de Trafik Işığı İhlali Kazaya Neden Oldu

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Girne’de kırmızı ışık ihlali yapan araç, motosikletle çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Girne’de Trafik Işığı İhlali Kazaya Neden Oldu

05.01.2025 tarihinde saat 18:30 sıralarında, Girne İskenderun Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali ciddi sonuçlara yol açtı. Ahmed Bulanık (E-41) yönetimindeki TRK 641 plakalı araç, trafik ışıklarına geldiğinde yanan kırmızı ışığa uymayarak Uğur Mumcu Bulvarı’na dikkatsiz şekilde giriş yaptı. Bu sırada, bulvar üzerinde yeşil ışıkta kuzey yönüne seyreden Hamza Nazir (E-22) yönetimindeki UJ 540 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Nazir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çenesinde kırık tespit edilen Nazir, cerrahi serviste müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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