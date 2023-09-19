Girne'de trafik kazaları

1. 18.09.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde, Cuma ŞAHİN (E-19) yönetimindeki JP 177 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Muhammet Tuğra KARADEMİR (E-5)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Muhammet Tuğra KARADEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. JP 177 plakalı araç sürücüsü Cuma ŞAHİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.09.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ufuk DEYNEKLİ (E-36) 223 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLP 320 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağında bulunan Şehit Cengiz Topel Caddesine dönüş yapmak için durmakta olan Rahime TABAK (K-66) yönetimindeki RV 525 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ZPL 320 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alana DEYNEKLİ (K-29) ve RV 525 plakalı araç sürücüsü ile araçtaki yolcular Seher BANU (K-8), Miraç ÇELİK (E-4) ve Mihrap ÇELİK (K-6) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. ZLP 320 plakalı araç sürücüsü Ufuk DEYNEKLİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 18.09.2023 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Salih EKİNCİ (E-23) 152 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KS 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarındaki kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine aracının sağ yan kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan KS 143 plakalı araç sürücüsü Salih EKİNCİ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu olduktan sonra tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.