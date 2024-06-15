Girne'de Trafik Kazaları: Ehliyetsiz Sürüş ve Alkol Testi Reddinde Tutuklamalar

Girne'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan olmadı. Sürücü Süleyman Sefiloğlu ehliyetsiz araç kullanırken, Batuhan Çetinyürek alkol testi vermeyi reddetti. Her iki sürücü de tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Girne'de Arka Arkaya Trafik Kazaları: Ehliyetsiz Sürüş ve Alkol Testi Reddinde Tutuklamalar

Girne'de arka arkaya meydana gelen iki ayrı trafik kazası, dikkat çekici detayları ve sonuçları ile gündeme oturdu. Kazalarda yaralanan olmamakla birlikte, sürücüler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Girne - Değirmenlik Anayolu'ndaki Kaza: Ehliyetsiz Sürüş ve Tutuklama

14 Haziran 2024 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde yaşanan kazada, Mahmut DEMİR (33) yönetimindeki VC 858 plakalı salon araç, Girne istikametine doğru seyrederken önündeki aracı dikkatsiz şekilde sağından geçmeye çalıştı. Bu esnada, önünde seyreden ve sağa dönüş yapmakta olan Süleyman SEFİLOĞLU (39) yönetimindeki KG 476 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerinde yapılan incelemeler ve yürütülen soruşturma neticesinde, KG 476 plakalı aracın sürücüsü Süleyman SEFİLOĞLU'nun önceden 100 ceza puanını doldurduğu ve bu nedenle sürüş ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği halde motorlu araç kullanmaya devam ettiği tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Süleyman SEFİLOĞLU tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma halen devam ediyor.

Girne'deki Park Alanı Kazası: Alkol Testi Reddinde Tutuklama

15 Haziran 2024 tarihinde saat 01:45 sıralarında, Girne'de bir işletmeye ait park alanında yaşanan ikinci kazada, Batuhan ÇETİNYÜREK (31) yönetimindeki UJ 200 plakalı araç, güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan VR 343 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan VR 343 plakalı araç ise, park halinde bulunan SJ 525 plakalı başka bir araca çarparak durabildi. Bu kazada da şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, UJ 200 plakalı araç sürücüsü Batuhan ÇETİNYÜREK'in alkol testi için polise yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğini tespit etti. Bu durum üzerine Batuhan ÇETİNYÜREK tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma bu kazada da devam ediyor.