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Girne’de trafik kazası! 2 Yaralı

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Girne’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Girne’de trafik kazası! 2 Yaralı

Girne’de bugün saat 13.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, İsimsiz Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 82 yaşındaki Kamil Başay yönetimindeki GL 966 plakalı Mitsubishi marka çift kabin araç sürücüsünün dikkatsizce Hz. Ömer Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 21 yaşındaki Yılmaz Karabulut yönetimindeki HS 590 plakalı Honda marka salon aracın sol ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HS 590 plakalı araç sürücüsü Yılmaz Karabulut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Kerem Akbal kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

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