Girne'de Trafik Kazası

Girne’de bugün saat 16.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde bir üniversiteye ait otobüs ile salon araç çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında herhangi bir yaralanma olmazken polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
Girne’de bugün saat 16.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde bir üniversiteye ait otobüs ile salon araç çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında herhangi bir yaralanma olmazken polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
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