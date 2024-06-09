  • BIST 10138.97
  • Altın 2383.212
  • Dolar 32.2956
  • Euro 34.8409
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Girne'de trafik kazası

» »
Girne'de trafik kazası
Girne'de trafik kazası

09.06.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde Ekaterina BORISOVA(K-38) 534 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YH 554 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ramazan SUĞUR (E-32) yönetimindeki LZ 574 plakalı araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan YH 554 plakalı araç sürücüsü Ekaterina BORISOVA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Açık unutulan fön makinesi yangın çıkardı08 Haziran 2024 Cumartesi 15:12
  • Bağlıköy'de yangın... Tüp patlaması sonucu iki kişi yaralandı08 Haziran 2024 Cumartesi 14:49
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul: Vatandaşı sizin insafsızlığınızla baş başa bırakmayız08 Haziran 2024 Cumartesi 14:35
  • Gönyeli bölgesindeki kesintilerle ilgili Kıb-Tek açıklama yaptı08 Haziran 2024 Cumartesi 14:08
  • KKTC'de 1 günde 5 yangın08 Haziran 2024 Cumartesi 12:23
  • Kıb-Tek açıkladı: Dönüşümlü kesintiler son buldu08 Haziran 2024 Cumartesi 12:15
  • Gazimağusa'da alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada araçlar ve iş yeri zarar gördü08 Haziran 2024 Cumartesi 11:59
  • İskele'de Polis Darp Olayı: Sarhoş Sürücü Görevli Polisleri Darp Edip Rahatsızlık Verdi!08 Haziran 2024 Cumartesi 11:49
  • "Akıncılar'da Çiftlik Soygunu: Ağıldan Kuzular Çalındı, Ambar Hasara Uğratıldı"08 Haziran 2024 Cumartesi 11:45
  • Prof. Dr. Engin Kara: Euro'ya geçişin avantajlarının ne olduğunu merak ediyoruz08 Haziran 2024 Cumartesi 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti