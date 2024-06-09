Girne'de trafik kazası

09.06.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde Ekaterina BORISOVA(K-38) 534 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YH 554 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ramazan SUĞUR (E-32) yönetimindeki LZ 574 plakalı araca çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan YH 554 plakalı araç sürücüsü Ekaterina BORISOVA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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