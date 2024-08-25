Girne'de trafik kazası

25.08.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Hüseyin GÜVENİR (E-28) yönetimindeki MU 612 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun kuzey kısmında bulunan Yiğiter Markete ait araç park yerine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametden gelmekte olan Ahmet Efe AKYOL (E-23) yönetimindeki VK 879 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışlardır.

Çarpışmanın etkisiyle VK 879 plakalı araç, yolun güney kısmından dışarıya çıkıp banket kenarında bulunan duvara da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

MU 612 plakalı araç sürücüsü Hüseyin GÜVENİR sürüş ehliyetisz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.