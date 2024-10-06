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Girne'de Trafik Kazası: 53 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

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Girne'de Trafik Kazası: 53 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı
Girne'de Trafik Kazası: 53 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Girne, 05.10.2024 - Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 53 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Olay, saat 08:10 sıralarında Mustafa Çağlar Tütengil (80) yönetimindeki NA 783 plakalı aracın doğu istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fatıma Taghiyeva'ya çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Taghiyeva, olay yerine gelen ambulansla ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaburgalarında kırık teşhisi konulan Taghiyeva, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Göğüs Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Girne Polisi, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kazaya neden olan sürücü Mustafa Çağlar Tütengil'in dikkatsizlik sonucu kazaya yol açtığı belirtilirken, olayın tüm detaylarının ortaya çıkartılması için çalışmalara devam ediliyor. Özellikle yaya geçidinde yaşanan bu tür kazaların artışı, bölgedeki yaya güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sürücünün yargı sürecine sevk edilmesi bekleniyor. Fatıma Taghiyeva'nın sağlık durumu ise hastanede yakından izleniyor.

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