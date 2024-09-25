Girne’de Trafik Kazası: Aydan Bedeloğlu Yaralandı

25 Eylül 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Aydan BEDELOĞLU (49) yönetimindeki ZRL 443 plakalı salon araç, kuzey istikametine seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, yolun solundaki cep içerisinde park halindeki PH 135 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmasına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle, savrulan PH 135 plakalı araç, o esnada önünde park halinde bulunan TPF 607 plakalı otobüsün arka kısmına da çarptı. Kaza sonucunda ZRL 443 plakalı araç sürücüsü Aydan BEDELOĞLU, yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yetkililer, trafik güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.