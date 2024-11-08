Girne’de Trafik Kazası: Yaya Geçidinde Bisikletliye Çarpma

07 Kasım 2024 tarihinde, saat 19.15 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Aziz Yıldız (39 yaşında, erkek), KH 491 plakalı salon aracıyla batı yönünde ilerlerken dikkatsizlik sonucu, yaya geçidinde yolun güneyinden kuzeyine doğru bisikletle geçmeye çalışan Waqas Ahmad Ashraf’a (30 yaşında, erkek) çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan Waqas Ahmad Ashraf, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan incelemede sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi. Yaralı, Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, yetkililer kazanın detaylarını inceliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.