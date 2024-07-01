  • BIST 10397.9
  • Altın 2447.636
  • Dolar 32.7387
  • Euro 35.2059
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Girne’de trafikte tehlike yaratan sürücü ve yolcuya ceza kesildi

» »
Girne’de trafikte tehlike yaratan sürücü ve yolcuya polis tarafından ceza kesildi.
Girne’de trafikte tehlike yaratan sürücü ve yolcuya ceza kesildi

Polisten yapılan açıklamaya göre, olayın video görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine araç sürücüsü ve yolcu, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edildi.

Otomobil sürücüsüne "aracın sabit koltuklarından başka yerinde yolcu taşımak" suçundan 5 bin 88,90 TL para ve 10 puanı cezası, yolcuya da "yolcunun araç içerisinden vücudunu araçtan dışarıya çıkarması" suçundan 3 bin 392,60 TL para cezası yazılarak rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğlunun ölüm haberini alan Halil Yayla, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:41
  • Beylerbeyi’nde Araç Yangını Korkuttu01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:39
  • Tuzla’da Kavgada Burun Kemiği Kırılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:35
  • Bir günde 2 ani ölüm... Biri 65 diğeri 82 yaşındaydı...01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:33
  • Girne'den acı haber... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:29
  • Study in North Cyprus Platformu, KKTC'yi Uluslararası Eğitimde Öne Çıkarıyor01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:27
  • Oğlunun ölüm haberini alan Halil Yayla, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:23
  • 3 yargıç yemin ederek göreve başladı01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:23
  • Sahillerde temizlik seferberliği01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:20
  • Kıbrıs Amerikan Üniversitesi çalışanları maaş alamıyor: Angarya işçi çalıştırılıyor!01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti