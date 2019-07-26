Girne'de trafikte yumruklu sopalı kavga!

Polis Basın Subaylığın’dan alınan bilgiye göre, 25.07.2019 tarihinde, saat 19:45 sıralarında, Girne’de A.B.(E-28), B.B.(E-26) ve K.R.(E-26) trafikte sorun yaşadıkları M.T.(E-21)’nin kullanımında bulunan araca yumruk ve sopa ile vurmak suretiyle konu aracın ön camını kırılmasına sebep olmuşlar ayrıca M.T. ve A.B.(E-28) birbirlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettiler.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.