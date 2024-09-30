Girne'de Turist Joseph Paget Ani Şekilde Yaşamını Yitirdi

Girne'de yaşanan üzücü bir olayda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen İngiliz vatandaşı Joseph Paget (66), ani bir rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Olay, 29 Eylül 2024 Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi.

Otel Odasında Fenalaştı

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 06.30 civarında Girne'de bir otelde konaklayan Joseph Paget, henüz belirlenemeyen bir sebeple rahatsızlandı. Paget'in otel odasında aniden fenalaşmasının ardından, otel çalışanları tarafından acil sağlık ekiplerine haber verildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Paget’i Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne sevk etti.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastaneye ulaştırılan Paget, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saatler süren müdahale sonrasında Joseph Paget'in hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından Girne polisi tarafından soruşturma başlatıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılacağı bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Girne polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. İlk bulgular, Joseph Paget'in doğal nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini işaret etse de, olayın kesin nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

66 yaşındaki Joseph Paget'in yakınlarına olayla ilgili bilgilendirme yapılırken, yerel makamlar da olaya dair detaylı bir rapor hazırlanacağını açıkladı. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu Girne bölgesinde yaşanan bu beklenmedik ölüm, hem yerel halk hem de bölgedeki diğer turistler arasında üzüntüyle karşılandı.