Girne'de Turist Otel Odasında Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Girne’de Turist Otelinde Ani ve Gayri Tabii Ölüm Vakası

Girne, 28 Şubat 2024 tarihinde, saat 11:30 sularında, kasvetli bir olaya sahne oldu. Girne'nin gözde otellerinden birinde, misafir olarak konaklayan Barış SOLMAZ (E-49), odasında hayatını kaybetti.

Olayın meydana geldiği otel odasında, Barış SOLMAZ'ın cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri ve emniyet güçleri derhal olay yerine çağrıldı. Ancak ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen SOLMAZ'ın hayata dönüşü mümkün olmadı.

Polis soruşturması kapsamında, olayın detayları ve ölüm nedeni hakkında derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Ancak şu aşamada net bir açıklama yapılmamış olup, soruşturmanın devam ettiği belirtilmektedir.