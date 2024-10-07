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Girne'de Türkiye’den Gelen Su Kesildi, Belediye Halkı Tasarrufa Çağırdı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentte yaşanan su sorunu hakkında halkı bilgilendirdi
Girne'de Türkiye’den Gelen Su Kesildi, Belediye Halkı Tasarrufa Çağırdı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentte yaşanan su sorunu hakkında halkı bilgilendirdi. Şenkul, geçtiğimiz hafta boyunca Geçitköy bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı Girne'nin yeterli miktarda su alamadığını ve bu eksikliği yerel kaynaklarla kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

Bugün itibarıyla Türkiye'den Geçitköy çıkışlı suyun Girne’ye akışının tamamen durduğunu açıklayan Şenkul, mevcut durumda sadece yerel kaynaklarla sınırlı miktarda su sağlayabildiklerini ve bu suyun dönüşümlü olarak dağıtılacağını söyledi. Durumun ciddiyetini vurgulayan Şenkul, suyun kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Sorunun sadece Girne ile sınırlı olmadığını, ülke genelinde benzer su kesintilerinin yaşandığını belirten Şenkul, bu kesintilerin nedenleri ve ne kadar süreceği konusunda yetkililerle irtibat halinde olduklarını ve halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Şenkul, suyun tekrar tam kapasiteyle akmaya başlamasına kadar halktan sabırlı ve tasarruflu olmalarını rica etti.

Girne Belediyesi’nin yerel su kaynaklarına dayalı geçici çözümünün, bölgedeki halkın su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir adım olduğunu vurgulayan Şenkul, su sıkıntısının aşılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, olası güncellemeler ve gelişmeler konusunda halkı sürekli bilgilendireceklerini belirtti.

Bu süreçte halkın, su tüketimini asgari düzeye indirerek, suyu tasarruflu kullanmaları gerektiğini özellikle hatırlattı.

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