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Girne'de Üç iş yeri kapatıldı

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Girne'de Zabıta Ekipleri İşletmeleri Denetliyor
Girne'de Üç iş yeri kapatıldı

Girne Belediyesi, koron virüs salgınına karşı tedbirleri artırdığını, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla market, kasap ve fırın denetimlerini sıklaştırdığını bildirdi. 
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.
Denetimlerde çalışanların eldiven takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, bakkal, büfe, kasap ve marketlerde çalışanlara ve müşterilere halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak korona virüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.
 

ÜÇ İŞYERİ 1 GÜN SÜREYLE KAPATILDI
Girne Belediyesi, dün ve bugün yapılan kontrollede Kaşgar Market, Çağın Off Licence ve Turgay  Off Licence isimli işyerlerine, içeride fazla yoğunluk olması,girişlerinde dezenfeksiyon ve hijyen önlemleri alınmaması nedeniyle Bakanlar Kurulunun kararlarına uygunluk arz etmediğinden kapatılarak mühürledi. 
Konu ile açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son zamanlarda marketlerdeki yoğunluk da dikkate alınarak, insanların belli aralıklarla ve belli sayıda market içine alınması için birçok kez uyarı yaptıklarını, market önlerinde mutlaka hijyen koşullarına uygun eldiven ve maske dağıtılması, dezenfekte ilaçlarla ellerin dezenfekte edilmesi konusundada birçok market sahibi ile görüşerek bu konuda gereken kurallara uymaları gerektiğini belirttiklerini kaydetti. 
Güngördü, belediye ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Bakanlar Kurulunun alınması gerekli gördüğü tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
“Market içerisinde aşırı kalabalıklaşmanın önlenmesi, kasa ödeme noktalarında vatandaşların 2 metre mesafe sınırının sağlanması, kasada ve raflarda görevli personelin eldiven ve maske kullanımı yanında; girişlerde eldiven ve el dezenfektanı sağlanması yasal olarak zorunlu tedbirlerdendir. Halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyması için uğraş veren işletmelere de  teşekkür ederim. Belediye ekiplerimizin rutin kontrolleri devam edecek; değerli halkımızın içi rahat olsun, uygunsuzlukların tespiti durumunda da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." 

 
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