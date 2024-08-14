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Girne'de Üç Kişi Evlerinde Ölü Bulundu

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Girne ve çevresinde meydana gelen üç ayrı olayda, yaşları 48 ile 85 arasında değişen üç kişi evlerinde ölü bulundu. Ölümlerin kalp krizi ve mevcut sağlık sorunlarına bağlı olduğu belirlendi, soruşturmalar sürüyor.
Girne'de Üç Kişi Evlerinde Ölü Bulundu

13 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:00 civarında Karaoğlanoğlu'nda yaşayan 80 yaşındaki John Douglas HAMILTON, ikamet ettiği evde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yapılan otopsi sonucu HAMILTON’un ölüm sebebinin "akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aynı gün, saat 23:30 sıralarında Pınarbaşı'nda yaşayan 85 yaşındaki Halil ZURNACI, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. ZURNACI'nın doktoruyla yapılan görüşmede, ölüm sebebinin "mevcut parkinson hastalığı ve kalp krizi" olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02:30'da ise Girne’de yaşayan 48 yaşındaki Yener GÖKALP, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmayan GÖKALP'in ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Bu olayla ilgili soruşturma da devam etmektedir

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