Girne'de uyuşturucu!

16.09.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen A.B.A.(E-44)’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 4 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ş.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.