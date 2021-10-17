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Girne'de uyuşturucu!

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Girne'de uyuşturucu!
Girne'de uyuşturucu!

16.10.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli bir vaziyette tespit edilen T.B.C.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bilahare söz konusu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

 Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.C.N.(E-25) ve M.M.N.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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