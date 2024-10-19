Girne'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

18 Ekim 2024 tarihinde, Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 20 yaşındaki O.B.K.’nın ikametgahında ve aracında yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sırasında, yaklaşık 50 gram hintkeneviri, 2 gram kokain olduğu düşünülen maddeler, MDMA türü uyuşturucu içerdiği tahmin edilen 16 hap ve uyuşturucu kalıntıları olduğu düşünülen hassas terazi bulundu.

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 17.300 TL, 2598 ABD Doları, 80 Sterlin ve 20 Euro nakit para da emare olarak alındı. O.B.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.