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Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19.02.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında,  Girne çevre yolu üzerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonu kapsamında, kullanımındaki araçla  kontrol maksatlı durdurulan B.O.O.(E-26)’nun şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.M.(K-22)’nin üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ile araçta yolcu olarak bulunan P.I.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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