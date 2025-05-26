Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerinin başarılı takibi sonucu bir şahsın aracında yasaklı madde ve para ele geçirildi.
Polisten yapılan operasyon açıklamasında;
“25 .05.2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerinin başarılı takibi sonucu M.K isimli şahsın aracında yapılan arama sonucunda yaklaşık 30 gr hint keneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 5 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 45.400 TL nakit para bulunarak emare zapt edildi. Zanlı M.K tutuklanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.
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