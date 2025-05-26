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Girne'de uyuşturucu operasyonu

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Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerinin başarılı takibi sonucu bir şahsın aracında yasaklı madde ve para ele geçirildi.
Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerinin başarılı takibi sonucu bir şahsın aracında yasaklı madde ve para ele geçirildi.

Polisten yapılan operasyon açıklamasında;

“25 .05.2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerinin başarılı takibi sonucu M.K isimli şahsın aracında yapılan arama sonucunda yaklaşık 30 gr hint keneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 5 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 45.400 TL nakit para bulunarak emare zapt edildi. Zanlı M.K tutuklanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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