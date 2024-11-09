Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

08.11.2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.E.F.C. (E-25) isimli şahsın tasarrufunda toplam 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen madde emare olarak alınırken, olayla bağlantısı olduğu düşünülen E.M.D.K. (K-22) isimli bir diğer kişi de tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir.