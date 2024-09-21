Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Tutuklandı

18 Eylül 2024 tarihinde, Girne’de T.T. (K-19) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu kalıntıları bulunan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmış, T.T. tutuklanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen H.Ç. (E-28) isimli zanlıyı 20 Eylül 2024 tarihinde Çatalköy’deki ikametgahında yakaladı. H.Ç., polisleri fark ederek kaçmaya çalışsa da kısa sürede alıkonup tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve tütünle karışık hintkeneviri içeren, ucu yanık bir sarma sigara da bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.