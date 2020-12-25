Girne'de uyuşturucu tasarrufu zanlısı teminatla serbest

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamit Öveç dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
dETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor 18 Aralık 2020 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Girne’de, Kelebekler Sokak üzerinde Girne’de sakin zanlı Hamit ÖVEÇ’in kullanımında bulunan MH 702 plakalı arabada yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tespit edilerek zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis ayni gün Hamit ÖVEÇ’in Girne adresindeki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest yargılanmasına emir verdi.
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