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Girne'de uyuşturucu tasarrufu zanlısı teminatla serbest

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Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamit Öveç dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Girne'de uyuşturucu tasarrufu zanlısı teminatla serbest

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamit Öveç dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

dETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor 18 Aralık 2020 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Girne’de, Kelebekler Sokak üzerinde Girne’de sakin zanlı Hamit ÖVEÇ’in kullanımında bulunan MH 702 plakalı arabada yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tespit edilerek zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis ayni gün Hamit ÖVEÇ’in Girne adresindeki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest yargılanmasına emir verdi.

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