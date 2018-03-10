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Girne’de uyuşturucuya geçit yok

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Girne’de uyuşturucuya geçit yok
Girne’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 247 adet hap ele geçirildi.

Girne’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 247 adet hap ele geçirildi.

Olayla ilgili tutuklanan 3 kişiye 3’er gün tutukluluk verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün Girne’de düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan, 247 adet hap ele geçirildi.

Meseleyle ilgili olarak tutuklanan 3 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Suçlarını kabul eden zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk verildi.

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