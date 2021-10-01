Girne'de ve Karaoğlanoğlu'nda telefon hırsızlığı

29.09.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, M.E.B.’e ait olup tasarrufunda bulunan cep
telefonunun A.İ.(E-29)’un galerideki fotoğrafları incelemek için aldıktan sonra geri vermeyip tasarrufuna
geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam
etmektedir.
2. 25.09.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir eğlence
mekanı içerisinde, N.M.’nin masa üzerinde unuttuğu cep telefonunun T.T.M.(K-24) tarafından bulunarak
çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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