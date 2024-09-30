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Girne'de Yangın: 300 Metrekarelik Alan Zarar Gördü

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Girne'de Yangın: 300 Metrekarelik Alan Zarar Gördü
Girne'de Yangın: 300 Metrekarelik Alan Zarar Gördü

29.09.2024 tarihinde, Girne'de Hazreti Ömer Caddesi Mevkii'nde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, saat 09.00 sıralarında başladı ve çevrede paniğe neden oldu.

300 Metrekarelik Alan Zarar Gördü

Yangın sonucunda yaklaşık 300 metrekarelik bir alan içerisinde bulunan kuru otlar ile 6 adet hurma ağacı yandı. Alevler, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Soruşturma Devam Ediyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için, polis ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bölge halkı yangının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını beklerken, olayın şans eseri can kaybına yol açmadığı belirtildi.

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