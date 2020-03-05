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Girne'de yangın çıktı

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Girne'de yangın çıktı
Girne'de yangın çıktı

Girne Kaşgar Court bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın, saat 21.45 sıralarında çıktı. Girne'de Kaşgar Court bölgesinde Nur Court ismini sitede, iki öğrencinin kalmakta olduğu 1 nolu dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bir yatak, bir elektrikli battaniye ve klima yandı, diğer odalar ise isten zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir

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