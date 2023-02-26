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Girne'de Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Yangın Çıktı

25.02.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de Zeytinlik bölgesinde bulunan bir  apartman dairesi içerisinde, muhtemelen elektrikli termosifonun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu termosifon, elektrikli süpürge ve muhtelif elektrik kabloları yanarken, bir ahşap dolap ısıdan zarar görmüş ve çıkan dumandan dairenin duvarları islenmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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