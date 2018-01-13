  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Girne’de yangın korkuttu

» »
Girne’de yangın korkuttu
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde Cyprus Pool Apt 2 numaralı dairede, yatak odası içerisinde muhtemelen çalışır durumda bırakılan saç kurutma makinesinin aşırı ısınması sonucu bir yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu oda içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken, dairenin diğer odaları isten zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alsancak’taki kazada ölenlerden birinin Aziz Türksever olduğu belirlendi01 Ocak 2018 Pazartesi 13:30
  • Alkollü sürücü 2 yayaya çarptı01 Ocak 2018 Pazartesi 09:29
  • Girne’de eğlence mekanları denetlendi29 Aralık 2017 Cuma 15:45
  • Yeni yıl öncesi, Girne’de eğlence mekanlarına sıkı denetim29 Aralık 2017 Cuma 12:48
  • Girne'de cinayet29 Aralık 2017 Cuma 09:14
  • “Girnelilerin 2018 yılı dilekleri yılbaşı hediyesi oldu”28 Aralık 2017 Perşembe 15:29
  • Girne Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri başladı23 Aralık 2017 Cumartesi 19:12
  • Vakıflardan ‘Kent Parkı’na hayır İmam Hatip’e evet21 Aralık 2017 Perşembe 10:39
  • Girne Belediyesi, Girne Açık Pazar ve Karaoğlanoğlu’nda etkinlik düzenleyecek19 Aralık 2017 Salı 18:24
  • YDP heyeti Lapta’daydı…18 Aralık 2017 Pazartesi 19:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti