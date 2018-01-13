Girne’de yangın korkuttu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde Cyprus Pool Apt 2 numaralı dairede, yatak odası içerisinde muhtemelen çalışır durumda bırakılan saç kurutma makinesinin aşırı ısınması sonucu bir yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu oda içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken, dairenin diğer odaları isten zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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