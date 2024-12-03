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GİRNE’DE YARDIMCI EVDE YANGIN: ŞÖMİNE BACASI TEHLİKE YARATTI

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Şömine bacasından çıkan közlerin tutuşturduğu ahşap lambiriler yangına sebep oldu, yardımcı evde maddi hasar meydana geldi.
GİRNE’DE YARDIMCI EVDE YANGIN: ŞÖMİNE BACASI TEHLİKE YARATTI

02 Aralık 2024 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Girne Çakıllar Sokak’ta bulunan bir ikametgahın yardımcı evinde yangın çıktı. Yangının, şömine bacasından çıkan közlerin baca üzerindeki ahşap lambirileri tutuşturması sonucu başladığı tahmin ediliyor.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, yardımcı evin çatı pervazı, ahşap panel ve izolasyon malzemeleri zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

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