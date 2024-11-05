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Girne’de yarın 4 saat elektrik kesintisi gerçekleşecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Girne’de yarın 4 saat elektrik kesintisi gerçekleşecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek.

Kesintinin gerçekleşeceği bölgeler: Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü.

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