  • BIST 1.406
  • Altın 473,822
  • Dolar 8,2969
  • Euro 9,9893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

» »
KIB-TEK'ten duyuru yayınlandı.
Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Duyuruya göre:

Girne’de Ziya Rızkı Caddesine, yarın ve  perşembe günü 08:30 ile 10:00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yapılacak bakım çalışması nedeniyle olacağı kaydedildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu, bugün toplanacak03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:23
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 3 Mayıs 2021 )03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:03
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:45
  • Asım Akansoy: Straw'un bu işleri parayla yaptığını bilmeyen yok!02 Mayıs 2021 Pazar 22:15
  • Çalışma Dairesi’nde 1 Pozitif Vaka…02 Mayıs 2021 Pazar 21:46
  • Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gitti iddiası02 Mayıs 2021 Pazar 21:07
  • Kayıp kız bir fabrikada kasaların içinde bulundu02 Mayıs 2021 Pazar 19:24
  • Melek Kalkaner hayatını kaybetti02 Mayıs 2021 Pazar 19:22
  • 6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka02 Mayıs 2021 Pazar 18:56
  • 23'ü yerel 35 pozitif vaka02 Mayıs 2021 Pazar 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti