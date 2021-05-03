Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Duyuruya göre:
Girne’de Ziya Rızkı Caddesine, yarın ve perşembe günü 08:30 ile 10:00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yapılacak bakım çalışması nedeniyle olacağı kaydedildi.
Duyuruya göre:
Girne’de Ziya Rızkı Caddesine, yarın ve perşembe günü 08:30 ile 10:00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yapılacak bakım çalışması nedeniyle olacağı kaydedildi.
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