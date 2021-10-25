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Girne'de Yarın "Kırk Kat Sanat" Kağıt Rölyef Atölyesî Düzenleniyor

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kurs ve atölye programı kapsamında önümüzdeki üç gün içerisinde, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde üç farklı atölye çalışması gerçekleştiriliyor.
Girne'de Yarın "Kırk Kat Sanat" Kağıt Rölyef Atölyesî Düzenleniyor

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kurs ve atölye programı kapsamında önümüzdeki üç gün içerisinde, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde üç farklı atölye çalışması gerçekleştiriliyor.

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler yarın başlıyor.

 

26 Ekim 2021 Salı günü 14:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Kağıt Rölyef atölyesine ve diğer atölyelere kayıtlar devam ediyor. Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek atölyeler,  27 Ekim 2021 Çarşamba günü Filografi Atölyesi, 28 Ekim 2021 Perşembe günü ise Takı Tasarım atölyesi ile devam edecek. Sınırlı sayıda katılım kabul edilecek atölyeler hakkında, bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

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