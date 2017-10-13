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Girne'de yasa dışı kumar: 8 kişi mahkemeye çıkıyor

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Girne'de yasa dışı kumar: 8 kişi mahkemeye çıkıyor
İnternet üzerinden kumar oynatma operasyonu kapsamında toplam 8 kişi tutuklandı. Bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam internet üzerinden kumar oynatıldığı gerekçesi ile Girne’de faaliyet gösteren Anvil Ticaret ve Kerim Altanhan Ticaret isimli iş yerlerine polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda bilgisayar, belge ve doküman emare olarak alındı.

İnternet üzerinden kumar oynatma operasyonu kapsamında toplam 8 kişi tutuklandı. Bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor

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