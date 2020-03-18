Girne'de yasağa rağmen kahvehaneye gidip kumar oynayan 8 kişiye işlem

13 Mart günü Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; dün, Girne’de faaliyet gösteren “Girneliler” ve “Akdeniz Spor Birliği” isimli kahvehanelerin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanelerde müşteri olarak bulunan toplam 8 kişinin para karşılığı kumar oynadıkları tespit edildi.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.