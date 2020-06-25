Girne’de yaşayan ve ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilerden Güngördü’ye teşekkür ziyareti

Kovid-19 pandemisi sürecinde Girne’de yaşayan ve ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu bir grup öğrenci, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gideon Jude isimli Afrikalı öğrenci temsilcisi; kendilerini vatandaşlarından ayırt etmeyen Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürü bir borç bildiklerini kaydederek, Girne Belediyesi’nin bu süreci çok iyi yönettiğine ve Afrika uyruklu öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağladığına değindi.

Girne Belediyesi’nin sadece yurtlardaki öğrencilere değil Girne genelinde bulunun tüm Afrikalı öğrencilere yardımcı olduğunu söyleyen Jude, tüm Girne Belediyesi çalışanlarına minnet duyduğunu kaydetti.

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü, Kovid-19 pandemi süresinde Girne Belediyesi’nin Afrika uyruklu olan öğrencilere, tüm vatandaşlar gibi yardımları ulaştırdıklarını ve güvende olmalarını sağlamak için gerekenleri yaptıklarını söyledi.

Daha önce de Afrika uyruklu öğrencilere yardım yapıldığını ve bundan sonra da yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olacağını söyleyen Güngördü, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.