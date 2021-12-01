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Girne’de Yaşlı ve Yatalak Hastaların Aşılanma İşlemi Devam Ediyor

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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Covid 19 salgını nedeniyle, belediye sınırları içerisinde yaşayan ve hastaneye gidemeyecek durumda olan yatılı hastalara Girne Akçiçek Devlet Hastanesi işbirliğinde aşılama işlemine devam ettiği belirtildi.
Girne’de Yaşlı ve Yatalak Hastaların Aşılanma İşlemi Devam Ediyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Covid 19 salgını nedeniyle, belediye sınırları içerisinde yaşayan ve hastaneye gidemeyecek durumda olan yatılı hastalara Girne Akçiçek Devlet Hastanesi işbirliğinde aşılama işlemine devam ettiği belirtildi.

 

Talep üzerine yatalak hastalara evlerinde sinovac aşısı yapılıyor. Hastaneye gidebilecek ancak kendi imkanlarıyla gidemeyen 65 yaş üstü üyeler de, hastaneye götürülerek araç içerisinde aşıları yaptırılıyor.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, görevlendirilen hemşirenin, Sosyal İşler Şubesi personeli tarafından hastaneden alınıp yatalak vatandaşların evlerine götürüldüğünü, aşılarının yaptırıldığını, aşılama işlemi sona erene kadar salgınla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Güngördü, vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

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