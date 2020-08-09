Girne'de yat soyuldu! 4 Tutuklu

GECELEYİN EV AÇMA VE İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK

06.07.2020 tarihinde saat 06:20 sıralarında Girne’de, Girne Marina içerisinde bulunan Barbaros ÖZKAPTAN ’a ait ikametgah olarak kullanılan yatın kabin giriş kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam değerleri 84,269TL olan 2 adet profesyonel balıkçı oltası, 2 adet su altı ve su üstü aksiyon kamerası ve aparatını, 1 adet erkek kol saati, 2 şişe içki ve 2.320 ABD Doları nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.B.(E-20), S.A.(E-20), K.B.(E-20) ve V.U.(K-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.