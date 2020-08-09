  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Girne'de yat soyuldu! 4 Tutuklu

» »
Girne'de yat soyuldu! 4 Tutuklu
Girne'de yat soyuldu! 4 Tutuklu

 

GECELEYİN EV AÇMA VE İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK

06.07.2020 tarihinde saat 06:20 sıralarında Girne’de, Girne Marina içerisinde bulunan Barbaros ÖZKAPTAN ’a ait ikametgah olarak kullanılan yatın kabin giriş kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden  toplam değerleri 84,269TL olan 2 adet profesyonel balıkçı oltası, 2 adet su altı ve su üstü aksiyon kamerası ve aparatını, 1 adet erkek kol saati, 2 şişe içki ve 2.320 ABD Doları nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.B.(E-20), S.A.(E-20), K.B.(E-20) ve V.U.(K-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pilli: "Toplam 1522 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı"08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:20
  • Savaşan: “Erenköy destanı, genç kuşaklara aktarılmalı!”08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:41
  • Arıklı:KKTC Mağusa Limanını Lübnana açmalı08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:31
  • YDP'de seçimsiz kurultay yarın yapılıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:28
  • Yenicami, 2019 - 2020 futbol sezonu Kıbrıs Kupası şampiyonu oldu08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:13
  • Akıncı: Rotayı halk çizecek08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:57
  • Duvarcı ailesinin acı günü08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:15
  • 11 ay sonra yakayı ele verdi!08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:08
  • Naim Cinayeti zanlısı mahkemeye çıkarıldı, suçunu itiraf etti!08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:01
  • Erhürman: Üreticinin desteklenmesi şart08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti