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Girne'de yayayı bastı! Tutuklandı!

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Girne'de yayayı bastı! Tutuklandı!
Girne'de yayayı bastı! Tutuklandı!

01.01.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Erdoğan ÖZİKİZ (E-87), yönetimindeki PZ 233 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Yaşar AKTAĞLI’ya (E-36) çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Yaşar AKTAĞLI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesine sevk edilerek yoğum bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.  

 

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