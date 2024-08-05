Girne'de Yaz tatili etkinlik programları devam ediyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin, 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği keyifli ve öğretici yaz tatili etkinlik programı Ağustos ayında da devam ediyor.
Eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler Personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
Katılım için önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabileceği belirtildi.
ETKİNLİK PROGRAMLARI:
10 Ağustos Cumartesi
11:00 – 12:00: Kendi Maskeni Tasarla
12:00 – 13:00: Toka Atölyesi
13:00 - 14:30: Yaratıcı Sanat Atölyesi
11 Ağustos Pazar
9:30 – 11:30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi
17 Ağustos Cumartesi
11:00 – 12:00: Magnet Atölyesi
12:00 – 13:00: Tatlı Atölyesi
13:00 – 14:30: Yaratıcı Sanat Atölyesi
18 Ağustos Pazar
9:30 – 11:30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi
24 Ağustos Cumartesi
11:00 – 12:00: Çerçeveni Yarat Atölyesi
12:00 – 13:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi
13:00 14:30: Takı Tasarım Atölyesi
25 Ağustos Pazar
10:00 – 12:00: 5-8 Yaş Survivor Yarışması
13:00 – 15:00: 9-13 Yaş Survivor Yarışması
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