Girne'de Yaz tatili etkinlik programları devam ediyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin, 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği keyifli ve öğretici yaz tatili etkinlik programı Ağustos ayında da devam ediyor.

Eğitmenler Deniz Poyrazoğlu, Nevin Halis ve Sosyal İşler Personeli eşliğinde hayat bulan etkinlikler, eski Girne Belediye binasında bulunan Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkez’inde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Katılım için önceden kayıt yaptırmak gerektiği açıklanan etkinlikler için 0392 815 16 08 ve 0539 112 63 63 numaralara başvurulabileceği belirtildi.

ETKİNLİK PROGRAMLARI:

10 Ağustos Cumartesi

11:00 – 12:00: Kendi Maskeni Tasarla

12:00 – 13:00: Toka Atölyesi

13:00 - 14:30: Yaratıcı Sanat Atölyesi

11 Ağustos Pazar

9:30 – 11:30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi

17 Ağustos Cumartesi

11:00 – 12:00: Magnet Atölyesi

12:00 – 13:00: Tatlı Atölyesi

13:00 – 14:30: Yaratıcı Sanat Atölyesi

18 Ağustos Pazar

9:30 – 11:30: Antik Liman ve Girne Kalesi Gezisi

24 Ağustos Cumartesi

11:00 – 12:00: Çerçeveni Yarat Atölyesi

12:00 – 13:00: Yaratıcı Sanat Atölyesi

13:00 14:30: Takı Tasarım Atölyesi

25 Ağustos Pazar

10:00 – 12:00: 5-8 Yaş Survivor Yarışması

13:00 – 15:00: 9-13 Yaş Survivor Yarışması