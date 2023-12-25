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Girne’de yeni yıl coşkusu devam ediyor

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Girne’de yeni yıl coşkusu devam ediyor
Girne’de yeni yıl coşkusu devam ediyor

Girne Belediyesi, ilkini 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlediği Christmas Bazaar etkinliğinin ikincisini ise geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Etkinlik, 23 Aralık Cumartesi günü Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 11:00'de başladı. Stantların açılmasıyla başlayan etkinlik, saat 14:00'te Noel Baba'nın hediye dağıtımı ile devam etti. Saat 16:00'da ‘Family Band Cyprus’un sahne aldığı etkinlik, 19:00’da ise Nice Kabeya’nın Noel şarkıları ile devam ederek 20:00'de sona erdi.

24 Aralık Pazar günü de devam eden etkinlik, yine Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 11:00'de başladı. Stantların açılmasıyla birlikte günün devamında, Noel Baba'nın hediye dağıtımı saat 14:00'te gerçekleşirken, saat 15:00'te ‘Kyrenia Tango Argentino’nun dans gösterisi seyirci ile buluştu. Saat 16:00’da ise ‘Serdar Tuıksal Quinted’in sahne aldığı etkinlik boyunca, yiyecek içecek ve hediyelik eşya stantları ziyaretçileri ağırlarken, çocuklar için balon dağıtımı ve yüz boyama etkinlikleri de düzenlendi.

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YILIN SON YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ

Öte yandan Girne Belediyesi Doğa Kulübü’nün düzenlemiş olduğu ‘Yılın Son Yürüyüşü Etkinliği’de finalini Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleştirdi. Girne Belediyesi Doğa Kulübü’nün düzenlemiş olduğu ‘Yılın Son Yürüyüşü’ etkinliğine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan, Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Serdar Yurtseven, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Ozan ERDOĞAN ve GAÜ MCC öğrencileri katıldı.

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