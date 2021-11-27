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Girne’de Yeni Yıl Pazarı Kuruluyor

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Girne Belediyesi’nin Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda Düzenleyeceği “Yeni Yıl Pazarı” 4 Aralık 2021 Cumartesi Günü Başlıyor
Girne’de Yeni Yıl Pazarı Kuruluyor

Girne Belediyesi’nin Barış Parkı’nda Düzenleyeceği “Yeni Yıl Pazarı” Aralık ayı boyunca Cumartesi-Pazar günleri toplam 8 gün,15 adet stant olacak şekilde Pandemi kuralları dikkate alınarak kurulacaktır.

 

Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda kurulacak stantlar sınırlı sayıda olup, öncelik gelirini bir amaca hizmet verecek şekilde kullanılması için derneklere, hayır kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine tanınacaktır.

 

Bu çerçevede açılacak olan stantlarda satılabilecek ürünler hediyelik eşya, yeni yıl pastası, cupcake, bisküvi, çikolata, şekerleme, limonata, kahve, oyuncak, kitap, süslemeler, el işleri olacaktır.

 

Başvurular Girne Belediyesi Kültür İşleri Şubesine verilecek yazılı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisiyle yapılabilecektir. Son Başvuru Tarihi 1 Aralık 2021 Çarşamba günü olacaktır.

Bilgi İçin: (0392) 650 0 100 – 0533 849 89 47 numaralı telefonlar mesai saatleri içerisinde aranabilecek.

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