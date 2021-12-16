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Girne’de Yılbaşı Süslemeleri İle İlgili İddialar Gerçek Dışı

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Girne’de Yılbaşı Süslemeleri İle İlgili İddialar Gerçek Dışı…
Girne’de Yılbaşı Süslemeleri İle İlgili İddialar Gerçek Dışı

Yılbaşı süslemeleri ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve Girne Belediyesi’nin hedef gösterildiği fotoğrafın eskiden beri internette dolaşan İtalya’da çekilmiş bir fotoğraf olduğuna dikkat çekildi.

 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada paylaşılan fotoğrafın, Girne’de çekilmediği halde halkı yanıltıcı haber ve iddialarla Girne Belediye Yönetimi, Girne Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri yanında Girne Belediye Personelinin de hedef gösterildiği belirtildi.

 

Açıklamada, bilerek ve isteyerek gerçeği yansıtmayan fotoğrafla halkı yanıltan kişi ve habercilerin iyi niyet taşımadığı, paylaşılan fotoğraf altındaki üslubun da etik bir anlayıştan yoksun olduğu ifade edilerek, “sadece bir dakikalık bir teyit mekanizması kullanılsaydı kimse bu tuzağa düşmezdi” denildi.

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Ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere, bu zor günlerde, asılsız paylaşımlarla kişi ve kurumları hedef alan, yıpratmaya çalışan ve toplumda infial yaratılmasına neden olan bu kişilerle ilgili de yasal hakkın saklı olduğu ifade edildi.

 

Girne Belediyesi tasarruf önlemleri uyguluyor

 

Öte yandan Girne Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için bu yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle bütçe ayırmadığı, kentin belirli noktalarında gerçekleştirilen süslemelerde de geçtiğimiz yıllardaki malzemeler kullanıldığı belirtildi.

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