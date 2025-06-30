Girne’de Yolda Yürürken Aniden Hayatını Kaybetti

Girne’de 29 Haziran 2025 tarihinde akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Girne’de sakin 71 yaşındaki Şükrü Avcıoğulları, saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yere düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Avcıoğulları, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından yapılan ilk incelemede, görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde gerçekleştirilen fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.
Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı
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