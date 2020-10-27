  • BIST 1.153
  • Altın 501,518
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

Girne'de;evinde uyuşturucu bulundu

» »
Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Kulle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Girne'de;evinde uyuşturucu bulundu

Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Kulle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek huzurda bulunan zanlı Ahmet Kulle’nin 23 Ekim 2020 tarihinde 22.00 - 22.40 saatleri arasında Lapta adresinde sakin Ahmet Kulle’nin ikametgâhında yapılan aramada; elbise dolabında bulunan siyah renk el çantasındaki kahverengi zarf içerisinde 11 ayrı beyaz renk naylona sarılı ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında, ayni dolap içerisindeki plastik kapta yaklaşık 3 gram ağırlığında ve yatak odasındaki valiz içerisinde beyaz renk kutuda şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynalı büfe çekmecesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildiğini belirtti. Polis ayni gün Ahmet Kulle’nin kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise; aracın sağ kapı cebinde bulunan Silk Cut marka sigara paketi içerisinde 4 ayrı beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru İbrahim Atabek zanlı Ahmet Kulle’nin suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde söz konusu maddeleri Ekim ayı içerisinde bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın devam ettiğini ve bağlantılı bir kişinin daha arandığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis’in ve Tatar'ın “gayri resmi” yüz yüze görüşmesi Çarşamba günü27 Ekim 2020 Salı 18:56
  • KTAMS kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirdi27 Ekim 2020 Salı 18:54
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak27 Ekim 2020 Salı 18:41
  • Taçoy, UBP Genel Başkanlığı için yol haritasını açıkladı27 Ekim 2020 Salı 18:35
  • 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan sapık baba: Kızım benden af dileyecek27 Ekim 2020 Salı 18:29
  • Sendikal Platform, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti27 Ekim 2020 Salı 18:18
  • Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”27 Ekim 2020 Salı 18:04
  • Mobilyacılarda Maraş heyecanı27 Ekim 2020 Salı 17:46
  • Amcaoğlu: Tüm ödemeler aksatılmadan yapılıyor27 Ekim 2020 Salı 17:18
  • HP Genel Başkanı Senin: Parti olarak özeleştiri ve yeniden yapılanma sürecindeyiz27 Ekim 2020 Salı 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti